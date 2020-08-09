Академик Чварков: Велика роль Турции в эскалации армяно-азербайджанского конфликта

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 августа 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Имеющее место обострение отношений между Арменией и Азербайджаном и переход ситуации в фазу прямой конфронтации между Арменией и Азербайджаном необходимо рассмотреть всесторонне и тщательно проанализировать.

Нелишне будет в этом аспекте рассмотреть роль США, которые в последние годы активно выступали за мирное урегулирование, но помятую о двуличности их политики следует изучить систему «вояжей и контактов» представителей госдепартамента, как в Армении, так и в Азербайджане. Несомненно, велика роль в активизации конфликтной ситуации Турции, стремящейся к восстановлению «османских потенций» и всемерно поддерживающей и подталкивающей к активизации Азербайджан. Однако войны в Карабахе в смысле войны ожидать не следует, слишком серьезными могут быть последствия. И это понимают руководители и Армении, и Азербайджана, но, прежде всего, России и Турции, которая неоднократно заявляла о всемерной поддержке Азербайджана.

Читать статью полностью: У армяно-азербайджанской войны будут серьезные последствия