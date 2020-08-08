У армяно-азербайджанской войны будут серьезные последствия

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 августа 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Собеседник «АН» академик , член президиума Академии военных наук РФ, академик Международной академии информатизации образования, член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат технических наук, доктор военных наук, профессор, ветеран боевых действий, специалист в области управления, информационного обеспечения, информационной безопасности, военного искусства, генерал-лейтенант Сергей Чварков.

- Сергей Васильевич, конфликт между Арменией и Азербайджаном сейчас принял затяжную полупассивную форму. Возможна ли вообще полноценная война между Арменией и Азербайджаном, если – да, то - в состоянии ли Азербайджан в одиночку одолеть Армению и наоборот?

Территориальная проблема Нагорного Карабаха, периодически усугубляемая этнонациональными противоречиями, возникла не сегодня и даже не вчера, а уходит своими корнями в глубину веков. Некоторые политологи и специалисты берут на себя смелость утверждать, что данную проблему нереально решить мирным путем. Вместе с тем, политика, проводимая военно-политическим руководством Российской Федерации на протяжении почти тридцати лет в регионе, позволяла удерживать ситуацию от чрезмерного накала.

Имеющее место обострение отношений между Арменией и Азербайджаном и переход ситуации в фазу прямой конфронтации между Арменией и Азербайджаном необходимо рассмотреть всесторонне и тщательно проанализировать. Нелишне будет в этом аспекте рассмотреть роль США, которые в последние годы активно выступали за мирное урегулирование, но помятую о двуличности их политики следует изучить систему «вояжей и контактов» представителей госдепартамента, как в Армении, так и в Азербайджане. Несомненно, велика роль в активизации конфликтной ситуации Турции, стремящейся к восстановлению «османских потенций» и всемерно поддерживающей и подталкивающей к активизации Азербайджан. Однако войны в Карабахе в смысле войны ожидать не следует, слишком серьезными могут быть последствия. И это понимают руководители и Армении, и Азербайджана, но, прежде всего, России и Турции, которая неоднократно заявляла о всемерной поддержке Азербайджана.

Следует признать, что в настоящее время вооруженные силы Азербайджана имеют большую, чем вооруженные силы Армении численность и лучше оснащены. С другой стороны, армия Армении также имеет в своем составе ряд «достойных» аргументов, с чем должны считаться противостоящие «партнеры». Кроме того, в случае обострения ситуации на стороне Армении в дело могут «вступить» воинские контингенты стран ОДКБ и с этим нельзя не считаться.

Поэтому говорить о чьей-либо победе в этом вялотекущем, но периодически обостряющемся конфликте говорить некорректно, прежде всего, в силу размытости его целей. С другой стороны, обострение ситуации до критической может нанести серьезный удар по имиджу ведущих игроков на политической арене региона и это понимает руководство, как Турции, так и России. Выигрыш может стать «Пирровой победой» для любой из сторон конфликта.

Оценивая военные потенциалы вооруженных сил сторон можно сказать, что чаши весов, несомненно, склоняются в сторону армии Азербайджана, но однозначно заявлять о ее способности победить в войне с Арменией (вероятность которой маловероятна) «смелости», скорее всего, не хватит ни у одного специалиста в области военного искусства. Слишком много факторов и условий, носящих зачастую абсолютно противоречивый характер. Аналогичные рассуждения применимы и к армянской стороне.

Очевидно, что усилия, предпринимаемые руководством России, позволят возобладать здравому смыслу и в очередной раз перейти к «эндшпилю» путем переговоров и перемирий.

В принципе обострение ситуации может произойти на фоне «имперских» устремлений Т.Р. Эрдогана, стремящегося восстановить внутриполитические потенции, возглавляемой им партии в преддверии предстоящих выборов. Умело лавируя на «поле» этнического родства Турции с Азербайджаном и многовековой «вражды» с Арменией Эрдоган может получить определенные преференции со стороны националистов. Вместе с тем, проблемы пребывания Турции в Ливии, Сирии, курдская проблема создают серьезные препятствия для готовности Турции вступить в войну и «поспорить» с Россией за право доминирования на Кавказе – слишком серьезные могут быть последствия. Расшатывание ситуации, скорее принесет Турции проблемы, чем приведет к реализации османских амбиций.

- Возможно ли в принципе примирение Азербайджана и Армении на условиях отторжения от Азербайджана Нагорного Карабаха?

Примирение возможно. Но для этого необходимо «погрузиться» в историю проблемы, вскрыть ее скрытые и явные источники, найти точки соприкосновения, «сгладить» острые углы, дать возможность дипломатам обоих государств при непосредственном участии Турции, России и, вполне возможно, Ирана предложить руководству Азербайджана и Армении удовлетворяющие обе стороны варианты сосуществования. При этом вопрос отторжения Нагорного Карабаха в плоскость решений на этом этапе ставить нецелесообразно и преждевременно.

- Армения член ОДКБ, почему Россия и другие страны ОДКБ не выступают в войну на стороне Еревана?

Только лишь по той причине, что войны нет. В последние годы в СМИ достаточно вольно стали использовать термин война, понимая под ним обострение до «точки кипения» в той или иной сфере жизнедеятельности страны и общества и подменяя, тем самым, сущность и содержание данного явления. Именно поэтому ни Россия, ни другие страны ОДКБ, ни ОДКБ в целом вступать в войну на стороне Еревана в ближайшее время, скорее всего не планируют.

- Может ли Турция поддержать своими вооруженными силами Азербайджан в конфликте с Арменией?

Неоднократные заявления об этом руководства Турции периодически появляются в печати. Однако говорить, не всегда означает - сделать, слишком высокой может быть плата за реализацию слов. Кроме того, поддержка может состоять в вводе на территорию Азербайджана незначительного турецкого воинского контингента и информационном давлении на руководство и население Армении и Нагорного Карабаха, но не более того. В прямых боестолкновениях турецкие солдаты вряд ли будут замечены. Кроме того, необходимо учитывать непростую экономическую, внутриполитическую, миграционную, национальную и конфессиональную ситуацию в самой Турции.

- Что будет если Турция и Азербайджан консолидировано начнут войну против Армении?

Ответ на это вопрос очевиден, исходя из вышесказанного, – война, как мы ее понимаем в смысле Клаузевица, между Арменией и Азербайджаном маловероятна, а боестолкновения могут носить вялотекущий многолетний характер. Такое явление мировое сообщество уже много лет наблюдает в Восточной Азии между Китаем и Индией, между Индией и Пакистаном, где территориальные споры и претензии периодически обостряют ситуацию до вооруженных столкновений, но не приводят даже к локальному конфликту.

- Зачем вообще нужна российская база в Гюмри, представляет ли она сколь-либо серьезную силу способную остановить оккупацию Армении?

Вопрос о необходимости или целесообразности содержания той или иной военной базы вне пределов Российской Федерации следует ставить исходя из задач обеспечения национальных интересов и национальной безопасности России. Оборона государства сегодня – это национальный приоритет. Поэтому усилия военно-политического руководства РФ в этом направлении позитивно оцениваются населением, как в России, так и во всех государствах, стремящихся к мирному сосуществованию, и чрезвычайно негативно в странах, стремящихся к геополитическому доминированию путем силового давления. Руководство Министерства обороны и Генеральный штаб обоснованно подходят к вопросу содержания военных баз, которые размещены в тех местах и на тех направлениях, оперативный контроль которых обеспечивает требуемый уровень обороны.

- Какие страны в случае начала реальной войны поддержат Армению, а какие выступят на стороне Азербайджана?

Это вопрос к военно-политическому руководству тех стран, которые имеют какие-либо планы в этом направлении. Повторюсь, основная задача – войны не допустить. Для этого есть все условия и воля соответствующих руководителей. Нужны меры и исполнители.

- Насколько реальна угроза Минобороны Азербайджана нанести ракетный удар по армянской АЭС?

Угроза на то она и угроза, чтобы иметь определенную вероятность к реализации. Однако в данном случае у руководства Азербайджана должно хватить мудрости, имея перед собой образ Хиросимы и Нагасаки, Чернобыля, Фукусимы, не допустить явно опрометчивого решения.

- Насколько турецкий флот опасен для России?

Говорить об опасности турецкого флота для России, наверное, не совсем корректно, потому что для России турецкий флот не опасен. В настоящее время турецкие ВМС в своем составе насчитывают (по данным открытых источников) около 45 тыс. человек, 12 подводных лодок, 16 фрегатов, 8 корветов, 19 ракетных катеров, 16 больших сторожевых катеров, 4 БДК, 21 малый десантный корабль и другие морские средства различного назначения. В составе ВМС имеются также современные самолеты и вертолеты морской авиации. По оценкам некоторых зарубежных специалистов ВМС Турции занимают одно из ведущих мест среди военно-морских флотов государств региона не только по численности, но и по боеготовности и боеспособности.

Вместе с тем, всесторонняя оценка и сопоставление потенциальных возможностей ВМС Турции и Черноморского флота позволяет с высокой долей оптимизма не только смотреть на возможные, но, скорее всего, маловероятные опасности и угрозы. Кроме того, существующие в настоящее время межгосударственные отношения между Турцией и Россией позволяют не акцентировать внимание на детализации оценок уровня опасности ВМС Турции для России.

Некоторое опасение вызывает военно-политическая активность Турции на балканском направлении в рамках соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере с Албанией, предоставившей доступ турецким кораблям на военно-морские базы Паша Лиман и Дуррес, планы по развертыванию военно-морской базы на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра и наращивание военного сотрудничества с Грузией.

- Способен ли ЧФ противостоять консолидированному наступлению на черноморском ТВД - ВМС Турции, Румынии, Болгарии и других членов НАТО?

В настоящее время говорить не то, что о консолидированном наступлении, а даже о совместном выступлении упомянутых ВМС вряд ли приходится. Во многом это связано с той политикой, которую проводит Турция по отношению ко многим странам-членам НАТО и с теми исторически накопленными противоречиями между Турцией с одной стороны и Румынией и Болгарией с другой. Также необходимо учитывать, что для принятия таких решений необходимо созывать саммит НАТО, а это в сложнейших экономических условиях вряд ли возможно. Нужна какая-нибудь «напряженная ситуация», но ее нужно создать. Кроме того, необходимо учитывать кардинально и позитивно изменившуюся ситуацию с оснащенностью, боеготовностью и боеспособностью Черноморского флота. В современных условиях Черноморский флот надежно прикрывает не только морские границы Российской Федерации, демонстрирует флаг в Черном и Средиземном морях, но и с высокой эффективностью обеспечивает оборону побережья и защиту воздушных рубежей страны. Свидетельств тому вполне достаточно.

- Существуют ли способы разобщить членов НАТО в Черноморском регионе?

Говорить о «монолитном» единстве членов НАТО в Черноморском регионе и их готовности к оперативному выполнению задач, которые могут быть обозначены руководством НАТО, вряд ли приходится. Хотя, несомненно, планы такие, есть. Вместе с тем, факты последних лет и месяцев убедительно свидетельствуют, что «сплоченность» НАТО основана на «твердости» и «решимости» США. Учитывая, достаточно сложную экономическую и внутриполитическую ситуацию в США, необходимость «затыкания» армией Соединенных Штатов возникших в последние месяцы «дыр» в зонах и регионах реализации жизненно важных интересов, активизация действий возможна лишь в рамках командно-штабных учений тактического, максимум оперативного уровня с привлечением ограниченных контингентов войск. Кроме того, по различным причинам экономического, внутриполитического, психологического и собственно военного характера ни руководство НАТО, ни военно-политическое руководство стран ЕС, ни само население стран НАТО Черноморского региона не готовы к прямой конфронтации с Россией. А вот к осуществлению различных провокаций в информационном пространстве следует быть готовым. А разобщать надо тогда, когда объединение несет прямую угрозу безопасности РФ. Способы и методы для этого известны с древних времен, изложены во многих философских и военных трактатах и учебниках и успешно применяются при необходимости. Сирия – тому подтверждение.

- Россия и Турция формально сотрудничают в Сирии, на деле наблюдается столкновение их интересов. Причем не только в Сирии, но и в Ливии, и в Армении. Существует ли опасность возникновения новой Русско-турецкой войны? Если – да! Какой прогноз можно дать о ее возможном развитии? Какие страны в русско-турецком противостоянии любого качества поддержат РФ, какие страны поддержат Турцию?

Если вспомнить историю, то ни с одной страной Россия не воевала больше, чем с Турцией. Ретроспектива показывает, что каждая из русско-турецких войн, в той или иной мере носила разрушительный характер.

В 1941 году Турция в нарушение Конвенции Монтрё пропускала германские и итальянские боевые корабли в Черное море, снабжала Германию стратегическим сырьем. В 1942 г. Турция сосредоточила на границе с СССР 26 дивизий, отвлекая советские войска с главных фронтов, но в марте 1945 г. Турция официально присоединилась к антигитлеровской коалиции, объявив войну Германии и Японии, избежав тем самым репараций и территориальных потерь.

В новейшей истории взаимоотношения с Турцией до определенного времени также были далеки от позитива. Турция в 1952 г. вступила в НАТО, опередив Германию и Испанию, и став, одним из первых членов альянса. Главным врагом Турции считался Советский Союз, а его союзники также входили в «круг ближайших друзей».

Начиная с середины 2000-х годов в политике турецкого руководства просматривается устойчивый вектор на региональное доминирование в сочетании со стремлением к участию в глобальных процессах. Сегодня Турция имеет вторую по численности армию в НАТО и среди армий Ближнего Востока, уступает лишь Египту. Среди националистов и исламистов Турции в настоящее время сильны негативные настроения по отношению к России, которую они наряду с Великобританией считают страной, сыгравшей основную роль в распаде и ликвидации Османской империи. При этом Англия достигала своей цели на поле дипломатических «сражений», а Россия путем побед на полях боевых действий, что несет в себе большую генетическую память.

Несмотря на в целом позитивный сегодня характер отношений между Турцией и Россией, не следует забывать исторические уроки, свидетельствующие об агрессивности, мстительности и в какой-то мере непредсказуемости данной нации. Впрочем, это подтверждается совсем недавними событиями на Ближнем Востоке, свидетельствующими о способности турок проявить себя враждебно в «нужном» месте и в «нужное» время, несмотря на ранее данные обязательства.

Сотрудничество России и Турции в Сирии строится на взаимности экономических и политических интересов наших стран в регионе. Однако наряду со стремлением государств к стабилизации обстановки в Сирии можно с уверенностью говорить о разных подходах к решению проблемы. Причем, не только в Сирии, но и в Ливии, и в Армении. Опасность возникновения новой русско-турецкой войны все-таки следует оценить как маловероятную, в крайнем случае, в ближне- и среднесрочной перспективе. Причин для такого вывода достаточно. Это и экономические, и демографические (курдскую проблему в Турции никто не снимал с повестки дня), и миграционные, и социальные. Кроме того, не следует забывать, что Турция – член НАТО, а НАТО сегодня не готово вступать в прямую конфронтацию с Россией, кроме как на полях информационных «ристалищ». Со стороны России ответ был неоднократно дан военно-политическим руководством страны - Российская Федерация свои отношения со всеми странами строит на принципах мирного сосуществования.