Латвия: каждому дадим по шляпке

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 июля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: личный архив

Оскар Уайльд когда-то сказал: «Женщины умудряются из ничего сделать три вещи: салат, шляпку и трагедию». С этим мнение полностью согласна создатель латвийского брэнда шляпок Ирина Петерсоне. Как меняет жизнь женщины простая соломенная шляпка? Всем ли к лицу носить шляпы? И будут ли они вечны? Специально для «Аргументы Недели» интервью с Ириной Петерсоне.

-Ирина, когда началась история шляпок в Латвии? Когда они стали популярны?

-В 20-е годы девятнадцатого века. И то, что шляпки «завоевали» Латвию – совершенно закономерно!

-Почему?

-Элегантность, элегантность! Женщина словно меняла свой образ: невозможно было отличить аристократку, например, от скромной труженицы. И это действительно так: шляпка, которая к лицу женщине, очень ее меняет. У меня был один интересный случай: устраивали мы показ шляпок, и в нем принимали участие самые обычные женщины… Так, муж одной из них не признал в шляпке свою супругу. Вот так она изменилась. Стала «воздушной», более женственной. Ничто так не делает женщину женственной, как шляпка! Кстати, еще один плюс в пользу шляп: даме не надо думать постоянно о прическе – шляпка решит и эту проблему.

-Ирина, мне кажется, что сегодня шляпа утратила свою актуальность?

-Нет! Конечно, нет! Как может утратить красота свою актуальность? Я вижу это по дамам, которые приходят ко мне в салон. Я вижу это, когда посещаю различные международные конференции, форумы, собрания. Дело в том, что я всегда и везде в шляпке! Женщины сперва ко мне присматриваются, а потом уже подходят и интересуются. Кстати, латвийские шляпки очень интересуют дам из Санкт-Петербурга…

-Почему же?

-Шляпки – чисто европейское «изобретение». Они пришли к нам из Франции. А это значит, что стиль шляпки, конечно, обеспечат. Дама, которая носит шляпку, всегда заметна. Еще Коко Шанель говорила: «Женщину в шляпке невозможно забыть». Шляпки дисциплинируют нашу женственность. И латвийские женщины умеют их носить. Помню, мы приехали на один семинар в Эстонию и когда стали знакомиться с другими участницами, то нас сразу «определили» - Латвия. Есть определенный шарм!

-Ирина, у вас… необычные шляпки: маленькие, легкие…Что это за стиль?

-Удобный стиль. Да, мои шляпки, как вы правильно отметили, удобны. Их даже можно положить в сумочку и надеть вечером, например, в театр, прием. Шляпки для деловых женщин. Кстати, вы знаете, какие шляпки были первыми в истории?

-Из натуральных материалов?

-Приблизительно. Из соломы. Именно! Они защищали голову в знойный период: соломенная шляпка пропускает воздух, защищает от солнечного удара.

-Много ли в Латвии молодых девушек, которые предпочитают носить шляпки?

-Достаточно! Я уже говорила, что латвийские женщины любят носить шляпки! И умеют это делать. Помню, как Вячеслав Зайцев сказал о прибалтийских женщинах: «Русская дама купит платье и сразу же его наденет, а прибалтийская женщина купит и повесит в шкаф! Потом долго смотрит на него и «добавляет» что-то: брошь, платок, шляпку, сумочку…» Вот в этом вся прибалтийская женщина.

-Шляпка меняет жизнь женщины?

-Конечно! Она придает уверенность в себе! Да и мужчины очень любят женщин в шляпах!

-Почему?

-Она придает недоступный, загадочный вид. Согласитесь, сложно есть шашлык «на палке» если ты в шляпке… Смешно выглядит. Женщина сразу меняется: другая осанка, взгляд, движение.

-Ирина, всем ли подходят шляпки?

-Хороший вопрос. Нет такой женщины, которая не найдет свою шляпку! Даже в самых «сложных» случаях можно подобрать свой головной убор.

-А не канут ли шляпки в лету… со временем?

-Нет! Нет! Нет!

-Благодарю.