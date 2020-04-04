Вика и Вадим Цыгановы: «Эти тяжелейшие времена нужно пережить. Мудрости всем, спокойствия и выдержки»

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 апреля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Вика и Вадим Цыгановы, фото: соцсети

Собеседники еженедельника «Аргументы недели» - известная российская певица Вика Цыганова и поэт, продюсер и актёр Вадим Цыганов.

- Вадим, год назад вы обмолвились, что хотели бы посотрудничать с рейв-группой Little Big, так как они «стебутся над нынешней эстетикой шоу-бизнеса, которую иначе как цирком не назовёшь»…

Вадим: Когда Little Big только появились, это было действительно очень мощно и интересно. Они пели на том языке, который понимает публика, работали для молодёжи. Было довольно интересно - смесь интеллекта с цирковыми делами. И, конечно, хотелось попробовать поработать с ними. Ребята оторвались, «ушли в космос», и, дай Бог, чтобы они развивались, мне бы этого очень хотелось!

- А в чём заключается «цирковая эстетика» современного шоу-бизнеса?

Вадим: Сейчас важно, чтобы всё мелькало и шумело. Ни о какой идеологии, правде или переживаниях речи не идёт, просто клиповая рекламная мишура.

- После госпереворота на Украине вы заняли чёткую политнишу, выступив в поддержку «Русской весны». Что побудило к этому?

Вадим: Ничего к этому не побуждало, потому что уже 15 лет назад была написана песня «Это Крым, и по совести это Россия!». Вика написала музыку, я - текст, и все годы, когда Крым был оторван от России, мы, скажем так, окормляли его...

Вика: Я была первая в Крыму, 24-25 марта 2014 года, с концертом. А в Одессе, буквально за несколько дней до сожжения Дома профсоюзов, мы выступали на Куликовом поле...

- В 2015 году Вика со сцены в Москве озвучила слоган «В России Майдана не будет!». Откуда такая уверенность?

Вадим: Да, Майдана в России не будет. Россия однозначно другая страна, у нас другой менталитет, и если что-то и будет, то это будет не Майдан, а кровавый и беспощадный бунт. Нас к этому толкают, и мы действительно находимся на пороге каких-то величайших событий. Вся надежда сейчас на власть, скорее всего, на президента и его окружение.

- Вы поддерживаете воюющий Донбасс, много раз там бывали…

Вадим: Лично Захарченко нас принимал! Мы очень уважаем жителей ЛДНР и понимаем, что всегда будем вместе, что бы ни случилось. Горе и война сплачивают. В гражданской войне выигравших нет, но мы победим, это точно! Об этом - все предсказания великих старцев, да и вообще, ситуация разворачивается так, что мир меняется, а мы - просто острие, заточенное лезвие…

Вика: Мы сейчас находимся практически на краю, поэтому мудрости всем, спокойствия и выдержки! Я помню концерт ко Дню Победы в Донецке, где пела песню «День Победы». Также для меня было ярким событием пройти с портретом моего деда Александра Васильевича Жукова, прошедшего всю войну до Будапешта, в Бессмертном полку Донецка…

- В рамках карантина могут отменить массовое празднование Дня Победы, впрочем, как и Пасхи…

Вика: Наверное, проще нас убить! Ведь Рождество, Пасха и День Победы нами воспринимаются, как Святая Троица, как Триединство… Всё это нераздельно и нерушимо. И если мы живём с Христом, не собираясь от него отрекаться, то мы, конечно же, не проиграем эту битву. Ведь, как говорится, с нами Бог и Андреевский флаг!

- В 2019 году Вика баллотировалась в Госдуму от Хабаровского края. Чем была обусловлена попытка уйти в политику?

Вадим: Вика никогда этого не хотела, но я вмешался в ситуацию, потому что нас об этом попросили друзья. Хабаровский край - один из самых тяжёлых регионов, нужно было его удержать, как нам объяснили, от некоей революционной вспышки.

Вика: Мы взяли благословение у батюшки Илии, который чётко сказал, что нужно там работать. Вот мы туда и поехали, невзирая на то, стану я депутатом или нет.

Вадим: Но действительно, не нужно было нам рваться в депутаты! Власть, вернее, определённые руководящие люди, которые реально отмывали там деньги и втёмную пробовали с нами поиграть, нас подставили. Я им не судья, но нам это очень не понравилось! И мы не хотим больше иметь с ними никаких дел.

-Сейчас вы, как и все, на карантине…

Вадим: Самоизоляция, карантин - реально какая-то игра слов! Нас всех заперли, но при этом называется «самоизоляция», и к нашим мозгам пробуют достучаться. Я вообще считаю, что это не пандемия, ведь пандемии есть чёткие объяснения. Это вирусная болезнь, на которой сейчас играют многие игроки в свои грязные политические игры. А страдает народ.

-Много ли концертов попало под отмену?

Вика:У нас «пошли под нож» порядка десяти глобальных концертов в больших городах России. Мы уже не говорим о деньгах, что близко к катастрофическому состоянию наших музыкантов.

Вадим: Не знаю, что думают наши мыслители наверху, но, мне кажется, ещё месяц, и это будет просто убийство народа! Помрёт больше от голода, нежели от этой «пандемии», которой просто нет! Вирусняк, грипп, люди умирают от страха, потому что «зомбоящик» всех застращал, мол, от коронавируса даже не умирают, а погибают! То есть, получается, наши люди участвуют в войне? Удивительно, слов нет! Но эти тяжелейшие времена, конечно, всем нужно как-то пережить…

- Как считаете, ужесточение вплоть до полной самоизоляции оправданы?

Вадим: Это перебор для тех, у которых нет финансовой прослойки. Сколько же за этот месяц пострадает людей? Мне всё это очень не нравится. Я считаю это абсолютно неоправданным, и что у власти нет контакта с людьми. Все принимаемые решения спонтанны и необдуманны, они вызывают только испуг, а у некоторых - истерику.

Вика: А, главное, как пострадают их нервы, на которые влияет страх? Страх ведь убивает и разрушает иммунную систему! Поэтому принуждение людей к такому карантину при «зомбоящике» может принести неожиданный результат.

- Вы участвуетев проекте онлайн-концертов…

Вадим: Мы одними из первых дали онлайн-концерт, когда 20 марта отменили наше выступление в Храме Христа Спасителя. Жизнь продолжается! Будем работать с телеканалами и радиостанциями. Так что, у нас в творческом плане никакого застоя нет, просто идут концерты другого формата.

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