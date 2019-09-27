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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Певица Вика Цыганова удивила поклонников, выложив в сети фото в белом бикини

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певица Вика Цыганова с супругом Вадимом Цыгановым отдыхает на море. 55-летня артистка смело выложила в Instagram фото в белом бикини. Поклонники певицы оценили фото Вики Цыгановой на яхте в купальнике, отметив, что она в своем возрасте выглядит восхитительно. "Всем любви и полета!" — подписала снимок певица.

 
 
 
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Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)24 Сен 2019 в 6:27 PDT

"....вы очень красивы внешне. После сорока, как говорят, человек получает ту внешность, которую заслужил. Вы заслужили быть красавицей, которой и родились. Великолепное фото! " "Вика, вы очень красивая женщина, и фигура у вас потрясная", - пишут комплименты фолловеры.

Подписчики Цыгановой также удивлены тем, что такая популярная артистка отвечает на комментарии.

 
 
 
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Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)25 Сен 2019 в 5:18 PDT

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