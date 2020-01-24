Актриса Татьяна Чердынцева: Я была ученицей Мессинга

//Интервью 13+

24 января 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото из личного архива актрисы

Татьяна Чердынцева родилась в Минске. У неё почти 90 ролей в кино. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Смерть Шпионам. Операция «Ударная волна», «Следы апостолов», «Пёс рыжий», «Охота на гауляйтера», «Вангелия», «Нарочно не придумаешь», «Счастливый шанс», «В созвездии Стрельца», «Следы на воде», «Арена для убийства», «Берёзка», «Дом с чёрными котами», «На дальней заставе», «Весомое чувство», «Тонкий лёд» и др. Сейчас на Первом канале идёт показ сериала «Ученица Мессинга», где Татьяна Чердынцева играет главную роль.

- Татьяна, в начале карьеры вы много снимались на своей родине, в Беларуси. А что сейчас происходит с белорусским кино? Оно вообще – есть?

- Насколько мне известно, на «Беларусьфильме» точно несколько раз в год снимаются полнометражные фильмы и сериалы. Конечно, хотелось бы, чтобы фильмов снимали больше, а если бы ещё их удавалось продать в Россию и в страны СНГ, белорусские картины вполне могли бы иметь успех и там. В Беларуси много талантливых режиссёров и прекрасных артистов. В прошлом году, впервые за 22 года, от Беларуси на «Оскар» поехал фильм «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук.

- Вы молоды, но сыграли уже почти 90 ролей в кино. Вы трудоголик?

- Вообще я жуткая лентяйка. Актерская профессия для меня - это не работа, это необходимость. Как пища или сон. Я люблю готовить и есть вкусную и качественную пищу. Так и в профессии. Если подходить так же - будет и результат соответствующий. Люблю экспериментировать, стараюсь постоянно учиться.

- В сериале «Вангелия» вы сыграли журналистку. Вы верите в прорицания Ванги? Вообще верите в какие-то паранормальные явления?

- Я считаю, что есть энергия, она не бывает плохой или хорошей. Просто есть люди, которые более чувствительны к чему-либо. У кого-то острое зрение. У кого-то хороший слух. А у кого-то чуткое восприятие. Любые способности можно тренировать.

- А у вас развита интуиция?

- Наверное, большинство решений в своей жизни я принимаю интуитивно. Как только я начинаю руководствоваться логикой, ничего хорошего из этого не выходит.

- С вами случались какие-то экстремальные ситуации на съёмках?

- Три года назад во время съёмок одной из сцен машина должна была меня объехать, но в итоге сбила. Я получила травмы. Всё обошлось, меня восстановили. Более того, фильм досняли.

- Ничего по вам не видно. Будто и не было никакой аварии!

- Спасибо. Превосходные врачи. Интересно, что все мои травмы происходят только на съёмочных площадках. В жизни ничего подобного со мной не происходило. Однажды по сюжету фильма запускали фейерверки. Действовали строго по правилам техники безопасности, стояли на нужном расстоянии. И именно мне прямо на мою залакированную причёску падает уголёк от этого фейерверка. Как видите, волосы на месте.

- А у вас есть какие-нибудь татуировки на теле, пирсинг?

- Нет, я ничего такого не делала. Потому что с 13 лет решила стать актрисой. А как сыграть Нину Заречную Чехова, если у тебя татуировка на руке ?

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- Я занималась для съёмок в одном фильме верховой ездой. С лошадьми у меня установились прекрасные отношения. Я вообще люблю животных – всех. Я входила к тигру в клетку на съёмках фильма «Арена для убийства», где играла цирковую гимнастку. Ни капельки не боялась. Для этой же картины пришлось учиться выполнять некоторые трюки на полотнах. Более сложные элементы под куполом, конечно, исполняли профессиональные гимнасты.

Фильм снимали в петербуржском цирке. Было интересно. Довелось даже целовать в носик питона. Еще вспомнила случай с лошадью. В цирке был огромный шикарный вороной конь. Цирковые ездят на нём, выполняют все трюки без седла. Там совершенно другая посадка. Помните фильм «Аватар»? Как будто ты соединяешься с позвоночником этого могучего животного. И направлять его ты должен не столько поводьями, сколько своим телом. Ты просто становишься с этим животным единым целым. Это было непросто, но когда получается - такой кайф! Сейчас я уже больше трёх месяцев занимаюсь балетом. Начала для роли. И увлеклась.

- В картине «Все сокровища мира» вы сыграли продавщицу в антикварном магазине. А есть ли у вас какая-нибудь антикварная вещь, которую вам передали по наследству?

- У меня есть серёжки, которые принадлежали ещё моей прабабушке, а ей они передались от её прабабушки. Там есть фианит, и эти серёжки очень искусно сделаны. Иногда я их ношу.

- Какие жанры в кино вы любите?

- Люблю психологические триллеры, авторское кино. И сама люблю что-нибудь такое «неприятненькое» сыграть. Так же люблю хорошие комедии. Английский юмор очень люблю. Мне нравится все неожиданное и нестандартное. Мы снимали в Минске пилот фильма, вариации на тему княгини Ольги. Ольгу играла я. И вот во сне к главному герою приходит Ольга в образе богини Гекаты. Жуткое существо получилось. Мне вставляли белые линзы, выбеливали лицо, углубляли глаза. Образ был не из приятных, зато там можно было оторваться по полной и попугать коллег.

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- В сериале «Берёзка» я наблюдала за тем, как работает Михаил Ефремов. Невозможно было оторвать глаз от того, как он существует в этом процессе. Ещё я снималась в «Ученице Мессинга» с Юрием Беляевым, который играл Вольфа Мессинга. Наше знакомство началось с такого разговора. Он меня спрашивает: «А ты зачем пришла в профессию?» Я отвечаю издалека: мол, с 6 лет занималась в Большом театре оперы и балета. «А что ты там, пела?» - «Да» - «А почему дальше по вокалу не пошла?» - «Мне драматическое театральное искусство показалось интересней». И Беляев говорит: «Нет, ты не пошла по вокалу, потому что там надо работать, трудиться. А тут можно ваньку валять»… Он относится к актёрской профессии с юмором, но работает всегда очень серьёзно и профессионально.

- А какой у вас голос?

- Сопрано. Первое, второе.

- Какие партии вы пели в оперном театре?

- В мюзикле «Питер Пэн» я исполняла роль Венди, в опере «Кот в сапогах» играла Принцессу. Эти роли начала играть в 13 лет. А занималась в детском музыкальном Театре-студии при Минском Большом театре с шести лет.

- Вы много снимаетесь в мелодрамах. Почему этот жанр так популярен в России?

- Мне кажется, у нашего человека душа просит переживаний. Мы же очень сочувствующие люди, сопереживающие. Всегда готовы кому-то помочь. Есть у нас такое общее чувство семьи. Человек человеку друг и брат. Воспитанное годами чувство общности осталось, и поэтому, возможно, мы любим мелодрамы.

- Чем вам была интересна роль в сериале «Дом с чёрными котами»?

- Там присутствует мистика, мне это интересно. Мистика, триллеры, детективы – мне всё это близко. Моя героиня в этой истории трансформируется, перевоплощается, примеряет несколько образов. Это меня очень увлекло! И очень приятно было работать с режиссёром. Игорь Нурисламов очень глубокий, тонкий режиссёр и прекрасно работает с актерами.

- Кто вам нравится из западных актрис?

- Мэрил Стрип. Она чудесная! Если посмотреть все её фильмы от начала и до конца, а я это сделала, можно увидеть, как она гениально работала и развивалась как актриса. Стрип настолько удивительно разная, что я могу на неё смотреть часами, и мне не надоест.

- В России, как и везде в мире, существует рынок актёров. Значит, вы можете назвать свою цену, верно?

- Существует кинорынок. Есть конкуренция, есть разные гонорары у актёров. Озвучивать свои условия я не имею возможности, согласно соглашениям о конфиденциальности. Но могу сказать, что цена зависит от масштабности проекта, от того, насколько эта роль значима. Есть крупные проекты, есть пилотные серии, есть короткий метр. От работы у студентов получаю огромное удовольствие. Есть возможность творить без ограничений.

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