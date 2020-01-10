//Интервью 13+

10 января 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Елизавета Лотова, фото из личного архива актрисы

Елизавета Лотова окончила Школу-студию МХАТ. Зрители знают актрису по таким фильмам и сериалам, как «Платон», «Я вернусь», «СОБР», «Разведчицы», «Академия», «Практика», «Учителя», «Тот, кто читает мысли», «Верность» и др.

- Лиза, вам принесла известность роль в картине «Платон», где вы сыграли вместе с «гламурным подонком» Павлом Волей. А как вы сами относитесь к гламуру и гламурной жизни?

- Смотря что подразумевать под словом «гламур». Богатая роскошная жизнь? Или блеск, который даёт видимость этой жизни? Я люблю настоящих людей и настоящие чувства. А гламурные мероприятия – премьеры, приёмы, всякого рода фестивали – это часть актёрской профессии, от них никуда не деться.

- Как считаете, медийные лица без актёрского образования не вытесняют в нашем кино профессиональных актёров?

- Наверное, периодически вытесняют. Мне сложно судить, потому что я не продюсер, я не набираю непрофессиональных актёров для своего фильма, чтобы у него были хорошие сборы, и была прибыль. Ведь это всё делается для рейтинга картины.

- В сериале «Разведчицы» вы сыграли курсантку, бывшую уголовницу. Что-то блатное привнесли в роль? Блатной язык?

- Да, там было много придуманных сценаристами словечек, многие из которых я слышала в первый раз. Типа, «смотри какой с кубарями» - это про знаки отличия у офицера. Приходилось и самой что-то дофантазировать, придумывать для образа. Я прилетала на пробы грима в Питер. И мы осознанно сделали мою героиню внешне совершенно противоположной её характеру. Кудрявая, наивная, на первый взгляд, барышня скрывала под своей внешностью целеустремлённость, злопамятность и жадность до денег.

- Как взаимодействовали на съёмках с двумя главными героинями, с двумя Светами – Устиновой и Ивановой?

- Замечательно, мы до сих пор дружим и всегда рады видеть друг друга.

- Какая роль была самой сложной в физическом плане?

- В сериале «Практика» я играла анестезиолога-реаниматолога в тульской больнице. Сложно было просто стоять подолгу в операционной, на нас были костюмы операционные – перчатки, маски, шапки, сверху еще стерильный халат. Много-много часов мы во всём этом «оперировали». Мне даже трудно представить, как делают это настоящие профессионалы в реальной ситуации. Я вообще сама из семьи врачей. И пришлось достаточно глубоко вникать в профессию анестезиолога-реаниматолога, мы сняли 80 серий. На каждом съёмочном дне присутствовал оперирующий хирург, который консультировал по каждому движению, словам, формулировкам. Пытались снять достаточно достоверно, насколько это было возможно.

- Чему ещё обучались для той или иной роли?

- Я играла хакера в фильме «Академия». Я, конечно, наблюдала за тем, как работают хакеры, но хакерству меня никто специально не обучал. Но внешне я делала всё похоже, я играла крутого хакера, которая могла взломать сайт, например, министерства обороны США. Была показана моя сосредоточенная работа по сбору информации. Как взламывать реальные сайты, мы не показывали (Смеётся).

- Вы сыграли учительницу английского в сериале «Учителя». А смогли бы в жизни преподавать в какой-нибудь современной школе?

- Не знаю насчёт современной школы, но у меня есть ученики, которых я готовлю к поступлению в театральные вузы. Им по 15-16 лет, это 10-11 классы. Есть очень интересные ребята, целеустремлённые. Есть такие, кто вообще не понимает, зачем идёт в нашу профессию. Ребята все разные, и я многому у них учусь.

- А как у вас самой с английским языком?

- Я работаю ещё и переводчиком. У меня хорошо с английским, ещё со школы.

- С кем из актёров старой школы вы снимались или играли в театре? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я помню момент, когда мы репетировали с Олегом Янковским. Мы сидели вдвоём в машине, был какой-то диалог. И я вдруг забыла, что мы играем некую сцену. Меня это поразило. Было ощущение, что мы просто сидим и разговариваем, как обычные люди. То есть, ситуация стала настоящей. Это было удивительное общение с замечательным актёром и человеком. Меня, к сожалению, не утвердили на эту роль, её потом сыграла Оксана Акиньшина…

Когда у меня были сложные периоды в театре Пушкина, я репетировала главную роль, Вера Валентиновна Алентова вдруг позвала меня к себе в гримёрку. И она мне сказала очень важные слова, которые останутся со мной на всю жизнь. Вера Валентиновна привела пример из своей жизни, когда она 5 лет была не востребована, придумывала себе разные спектакли и что-то ещё. Она очень меня поддержала тогда, и для меня это было невероятно ценно. Алентова – сильная личность, которая никогда не покажет свою слабость на людях. Что она и пыталась мне передать – чтобы я была сильной.

- Вы снимались в картине «Ложь во спасение». Вы допускаете, что в каких-то случаях лучше солгать, чем сказать правду?

- Я играла в этом фильме одну из главных ролей. Что касается «лжи во спасение», я стараюсь в таких случаях промолчать. Но не врать.

- Вы когда-то снимались в картине «Райский уголок». А есть у вас в жизни такое райское место?

- Есть. Таиланд, остров Панган. Это мой «райский уголок»! Я попала туда случайно. Впервые в 2012 году прилетела туда одна, составив себе маршрут. Панган только начинал приобретать популярность среди туристов. Я заселилась в отель. И сразу Панган меня покорил. Не могу объяснить, чем конкретно, но я теперь туда летаю постоянно. И когда я на Пангане, я чувствую себя там, как дома. Такого места на земле для меня больше нет. Возможно, оно ещё появится. Но на Пангане я абсолютно счастлива.