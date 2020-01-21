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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Интервью 13+

Аскольд Запашный: Только глупец ничего не боится

, 11:25 [ «Аргументы Недели», , шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Аскольд Запашный: Только глупец ничего не боится
Аскольд Запашный, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Мне всегда нравилось разговаривать с Аскольдом Запашным: спокойствие, конкретика, уважение к собеседнику. И когда представляется возможность взять интервью у прославленного укротителя хищников, то я обязательно пользуюсь этим.

-Аскольд, всегда хотела спросить, когда  первый раз вы вошли в клетку к хищнику?

-Я впервые вошел в клетку с тиграми в десять лет. Предвижу вопрос о страхе. Было ли мне страшно? Конечно. Я и сейчас иногда испытываю определенное беспокойство. Совершенно нормально! И тут нечему удивляться. Только глупец ничего не боится.

-Но, звери же не должны чувствовать, что человек волнуется. Иначе…

-Вы правы. В детстве, когда отец заходил в клетку, то мне казалось, что он делает это легко, спокойно. Потом я понял, что это совсем не так. Да, он не показывал своего беспокойства и приучил нас с братом сдерживать свои чувства, эмоции.

-Действительно, зрителю кажется, что все на арене цирка происходит легко. А на самом деле, какова цена славы?

-Обычный труд! Многочасовой труд. Глупость думать, что с хищниками работать легко, когда они приручены. Нет. Архисложно. Попробуй подойди и почеши тигра за ухом! Он не допустит такого!

-А что он сделает?

-Вцепится и раздумывать не будет! Тигры – гордые звери. Они требуют уважение к себе.

-Бывали случаи, когда звери не хотели «выступать»?

-Конечно! Животные же чувствуют все! И мое настроение, например. Они могут устать, заболеть, не выспаться. Да, и такое бывает. И тут их заставлять нельзя. Не стоит провоцировать таких кошек. Надо чувствовать животное.

-Аскольд, а хищники злопамятные? Бывает же, что заставили сделать его что-то, чего он не хотел. Долго помнить будет?

-Да, память у них хорошая! Отлично все помнить будут. До определенного момента. И отомстить могут.

-Кто сильнее – тигр или лев?

-Мне часто задают такие вопросы. Сложно сказать. Я не могу ответить! Видел, как они дерутся. Не уступают друг другу.

-А почему тогда льва называют «царем»?

-Видимо, из-за внешнего вида. Грива шикарная.

-Можно ли в «свободном пространстве» спастись от таких кошек? Если встретишь?

-Не думаю! Как повезет. Если сытые и ничего им не угрожает. Впрочем, нет. Не уверен.

-Благодарю за беседу.

 

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