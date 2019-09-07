Латвия: почему Россию вернули в ПАСЕ?

На юбилейной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы девять стран, среди которых – и Латвия – потребуют объяснений у руководства председательствующей страны в ПАСЕ – Франции. Почему Россию вернули в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы?

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации на Донбассе и «аннексии» Крыма. Россия перестала платить членские взносы. Сумма этих взносов составляла 54 миллиона евро за 2017 и 2018 годы. 25 июня Парламентская ассамблея, несмотря на протест со стороны Украины, большинством голосов приняла решение вернуть Россию в свой состав. В знак протеста латвийская делегация и еще шесть стран покинули зал заседаний.

На днях, по инициативе Латвии, было организовано международное заседание, которое обсуждало один вопрос: почему Россию вернули в ПАСЕ? На данном заседании присутствовали представители Литвы, Грузии, Украины, Эстонии, Польши, Великобритании, Швеции, Дании.

Как прокомментировали данную ситуацию политики Латвии?

Глава латвийской делегации в ПАСЕ Инесе Либиня-Эгнере.

«Совет Европы должен следить за каждой невыполненной резолюцией. Освобождены ли моряки, захваченные в Керченском проливе? Происходит ли сотрудничество с прокуратурой по делу крушения МН17? Соблюдаются ли права людей в России? Это те пункты резолюции, которые должны быть выполнены. Недостаточно того, что выплачены членские взносы. Ценности не меняют на деньги».

Политолог Янис Григалис.

«Произошла аннексия Крыма. Произошло вмешательства на Донбасс. И как должна отнестись к этому Латвия? Поощрять это? Признать это? Разумеется, нет! А те аресты, которые происходили в Москве накануне выборов…Это нарушение прав человека! И после этого, как Латвия должна реагировать на происходящее? Думаю, что ответ понятен!»

Латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Почему Латвия реагирует так остро на то, что Россия вернулась в ПАСЕ? А почему глава МИД Латвии написал в социальных сетях, что он гей? Я с большим уважением отношусь к г-ну Ринкевичу, но не я же об этом написал. Почему г-н экс-мэр Риги Ушаков разорвал договор с «Единой Россией» и поехал целоваться с Джоном Маккейном? Я не могу ответить на эти вопросы. Вот тогда, когда я найду ответы на них, то смогу понять ситуацию с ПАСЕ. Мне сложно понять, почему Россия с одной стороны позитивна для Латвии, и тут же идет негатив. Должна быть единая позиция. Например, у националов Латвии есть определенная позиния, которая направлена против России. И они всегда ее отстаивали. Другого мнения не было. А тут… Нет четкой позиции. Вот так я могу только ответить!»