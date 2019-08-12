Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

- Янина, расскажите о новом проекте, где вы играете Мэрилин Монро!

- «Трагедия маленькой девочки» - мой авторский проект, где я драматург, режиссёр, продюсер и актриса, играющая Мэрилин Монро. Появился он несколько лет назад и два года успешно существует. Изначально я написала небольшую пьесу для джаз-клубов, но постепенно мы вышли на театральную сцену. У нас появилось режиссёрское решение, декорации, джазовый оркестр. Стали гастролировать, недавно вернулись с Дальнего Востока.

Спектакль сделан в жанре музыкальной драмы. В глазах простого зрителя и Синатра, и уж тем более Монро — позитивные, легкие персонажи. Однако их жизнь вне кадра полна боли. Именно это мы хотим показать. Надеюсь, получается. Зритель уходит задумавшись. Многие узнают неизвестные ранее факты.

Сюжет основан на дневниках Монро, Синатры и его камердинера Джорджа Джейкоба. Через всю историю звучат песни Фрэнка. Само действие происходит незадолго до смерти Мэрилин. Мы показываем её последние дни жизни. И наиболее верную, на наш взгляд, версию того, что же привело Монро к гибели.

Ключик к роли мне удалось подобрать через языковые особенности. Драматически сложные сцены, монологи, где надо пустить слезу, поначалу мне не давались. Я боялась уйти в тяжеловесный русский драматизм! А было важно не потерять легкость Монро. Как?! И я нашла выход, - стала думать на английском. Интонационно их язык звучит легче. У нас в вопросе «что» звук идет вниз, в их «what» — вверх. И я говорила на русском, но с английскими интонациями. Это сработало!

- В сериале «Ростов» вы сыграли идейную чекистку. Что было занимательного на тех съёмках?

- В «Ростове» я сыграла начальника Особого отдела местной ЧК. По сценарию моей героине, товарищу Орлович, простреливают ногу. Мы с режиссёром решили, что я буду хромать на правую. Сняли несколько сцен, после чего на другом проекте я получаю травму левого колена.

- Как это случилось?

- Я участвовала в шоу «Русский ниндзя». На отборочном туре передо мной стояло, на первый взгляд, простое препятствие. Три крутящихся кубика на канате, по которым надо быстро пробежать. Но я сорвалась и неудачно упала на колено. Из-за болевого шока ничего не поняла, да и медики посмотрели и отпустили. Я же ещё умудрилась добежать дистанцию.

Вечером поехала за город. После двух часов, проведенных в машине, еле разогнула ногу. Но как-то опять расходилась, что ли. А в полночь разрыдалась от боли и поехала в травмпункт. Я отказалась лечь в больницу, хотя врачи настаивали. Через несколько часов уже ехала в Ярославль на съемки «Ростова». В кадре старательно хромала на правую, здоровую ногу. А когда звучала команда «стоп», хромала на левую, превозмогая реальную боль.

- Если абстрагироваться от боли и от роли, вы в жизни за идеи белых, или, может, сочувствуете красным?

- Я далека от политики, но считаю то время ошибкой истории. Нет там правых и виноватых. Я не за кого. Сегодня ты приговариваешь к расстрелу, завтра – тебя. У каждого свои идеи. Понимаю прекрасно интеллигенцию, которая стояла за белых. Но не просто же так восстали красные, им жилось несладко. Я противник любых радикальных мер. Ни одна революция не может обойтись без крови и насилия. А я против насилия.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- У меня отличная подготовка: я профессионально танцую, в том числе и на пуантах, знаю акробатику, гимнастику. Круто езжу на велосипеде. Могу трюки выполнять: ходить по тросу, стоять на руках. Хорошо играю в волейбол. А для съёмок в новой картине «Нефутбол» научилась играть и в этот вид спорта. Мне в принципе достаточно пары месяцев любых тренировок, и в физическом смысле я буду на хорошем уровне. Для актрисы этого достаточно.

- В фильме «Между нот, или Тантрическая симфония» ваша героиня влюблена в мужчину, намного старше её. Как вы в жизни относитесь к подобным мезальянсам?

- Я вообще за любовь. Пусть все влюбляются в кого-угодно и как угодно. Это их дело. Когда пять лет назад мы снимали «Между нот…», мне было 29. Тогда думала: влюбиться в 40-летнего — нормально, но в мужчину, которому 50, как? Через год стало казаться, что и 45-летний вполне ничего. А ещё через год – 50-летний. Сейчас мужчины 60 плюс мне кажутся вполне в расцвете сил! Главное, чтобы была любовь.

- А если бедная выходит за богатого, и без любви?

- Пусть эта девушка лучше сделает так, чем сопьётся, загуляет и пропадёт.

- А как вы относитесь к содержанкам? Сейчас это довольно распространённый вид отношений между мужчиной и женщиной.

- Я всегда жалею женщин и всегда на их стороне. Наверное, раз она пришла к такому образу жизни, что-то довело её. Нищета, тяжелое детство, проблемы с родителями. Может быть, девушка, как Мэрилин Монро, ищет в каждом мужчине папу. Монро всех избранников называла папочками. Ведь у неё не было отца, а отчим её насиловал…

- Может, вы и проституток станете оправдывать?

- Их - нет. Объясню почему. Когда я только переехала в Москву, работала в танцевальном шоу, и у нас была одна гримерка со стриптизершами, большинство из которых занимались проституцией. Вроде, нормальные, обычные девчонки. Хорошо зарабатывали. И в один вечер, когда гостей в клубе совсем не было, одна из девушек, лет 19-ти, начала нервно ходить по комнате и повторять: «Ну, хоть бы кто-то пришёл, хоть бы кто-то пришёл!» Я не выдержала и спросила: «Тебе что, деньги очень нужны?» Она повернулась и ответила: «Да нет, просто секса очень хочется!»… Я обалдела. Девушка на своём месте! Ей просто этого хочется, ей классно! Ей всё равно, с кем!.. Так что оправдывать проституток я не буду.

- Вернёмся к более высоким темам. С кем из актёров старой школы вы снимались? Чему они вас научили, чем поразили?

- В том же фильме «Между нот, или Тантрическая симфония» я снималась с Эммануилом Гедеоновичем Виторганом, который играл отца моего взрослого избранника. Помню, он пришёл на съёмки уставший, а играть было нужно энергичного, любящего жизнь героя. И Борис Юрьевич Грачевский, режиссёр, говорит кому-то, поглядывая на Виторгана: «Чего я с ним буду делать, как снимать?» Эммануил Гедеонович в это время был на гриме. Прошли, прорепетировали сцену. Виторган само спокойствие. Звучит сигнал: «Камера! Мотор!»…И тут его словно подменили. В одну секунду из него выплеснулось столько энергии, что она всех нас просто снесла… Вот у Эммануила Гедеоновича я научилась беречь свои силы и выпускать их, только когда это необходимо.

АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН