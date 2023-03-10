Задержан глава МВД по Василеостровскому району Сердюков

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Елена Соколова

Фото: canva.com

Во время обыска на даче полицейского нашли действующую криптоферму.

В Санкт-Петербурге задержали главу МВД по Василеостровскому району Андрея Сердюкова, сообщают петербургские СМИ.

По данным журналистов, Сердюкова задержали из-за дела ресторатора Александра Коновалова. Он в прошлом году передал правоохранителям взятку в размере 50 тысяч рублей за то, что они «закроют глаза» на кальяны в кафе и вернут их в одно из заведений.

Следствию стало известно, что Коновалов был посредником при передаче взяток. Их общая сумма достигает 2 миллионов рублей. Коновалов также известен как ярый противник антиковидных ограничений в общественных местах.

Предположительно, Сердюкова решили допросить из-за того, что на момент получения взятки полицейскими он работал в полиции Центрального района. Как позже сообщали некоторые СМИ, после допроса главу МВД Василеостровского района отпустили.