СК России: удар по посёлку в Брянской области нанесли вторгшиеся в воздушное пространство украинские вертолёты

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14 апреля 2022, 16:22

Вертолёты, MOD Russia/ Globallookpress.com

Следственный комитет Российской Федерации заявил, что по посёлку Климово в Брянской области удар нанесли два украинских вертолёта, которые нарушили воздушное пространство России

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», − приводит ТАСС заявление правоохранительного ведомства.

Позже стало известно, что в результате стрельбы с территории Украины в Брянской области в Климовском районе пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

Остаются вопросы к заявлениям Минобороны России и практически полном уничтожении украинсмких ВВС, а также к силам ПВО, которые защищают воздушное пространство страны.. Ведь это не первая провокация с воздуха украинской малой авиации.