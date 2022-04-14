СК России: удар по посёлку в Брянской области нанесли вторгшиеся в воздушное пространство украинские вертолёты

Следственный комитет Российской Федерации заявил, что по посёлку Климово в Брянской области удар нанесли два украинских вертолёта, которые нарушили воздушное пространство России
«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», − приводит ТАСС заявление правоохранительного ведомства.
Позже стало известно, что в результате стрельбы с территории Украины в Брянской области в Климовском районе пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.
Остаются вопросы к заявлениям Минобороны России и практически полном уничтожении украинсмких ВВС, а также к силам ПВО, которые защищают воздушное пространство страны.. Ведь это не первая провокация с воздуха украинской малой авиации.