Семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела ВСУ Климовского района на границе РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2022, 15:35 Источник: ТАСС, паблик Брянск и Бежица, А. Богомаз

фото: Паблик Брянск и Бежица, соцсеть ВКонтакте

В результате стрельбы с территории Украины в Брянской области в Климовском районе пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 14 апреля, подтвердил: "Сегодня ВСУ обстреляли Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Правительством Брянской области принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

ТАСС передает со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы (ЦРБ), что в результате обстрела пострадали семь человек. Среди пострадавших - ребенок и его мать - беременная женщина. Ребенка повезли в больницу в Новозыбков. Двое взрослых находится в тяжелом состоянии. Трое пострадавших - в среднем состоянии.

Директор департамента образования и науки региона Елена Егорова рассказал, что в школах Климовского района отменили уроки. По желанию родителей региональные власти предоставляют им возможность поехать в санаторий.

Жители Климово и Климовского района ранее опубликовали в соцсетях видео. Пишут, что одному мужчине оторвало ногу. (Официального подтверждения нет).

13 апреля, со стороны Украины из минометов был обстрелян пункт пропуска "Новые Юрковичи", который также находится в этом районе Брянской области.

По данным погрануправления ФСБ, в момент обстрела на территории пункта были беженцы. Люди не пострадали. Два автомобиля повреждены. Пункт пропуска «Новые Юрковичи» продолжает работу.

Поселок городского типа Климово находится на расстоянии около 10 км от российско-украинской границы,примерно в 200 км от Брянска. Район граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.