ВСУ нанесли удар по поселку Климово в Брянской области

Аргументы Недели → Армия 13+

14 апреля 2022, 14:13

Фото: Соцсети

Телеграмм-канал «С места событий» информирует об обстреле жилой зоны посёлка городского типа Климово в Брянской области. Информация требует проверки. Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее в Белгородской области близ населённого пункта Шебекино было взорвано железнодорожное полотно, предположительно — это диверсия. По всем признакам была произведена закладка взрывчатого вещества под рельсы.

О намерениях Киева перенести боевые действия силами специальных операций ВСУ на территорию России уже говорится давно. Обстрелы российской территории также имеют тенденцию к повторению. Работу украинским ракетчикам и диверсантам облегчает тот факт, что была ликвидирована полоса безопасности, которую обеспечивали российские войска находясь в Черниговской и Сумской областях Украины.

Активизация данного типа действий со стороны ВСУ происходит под давлением США и Британии , которые хотят превратить специальную операцию в полномасштабную войну.