Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сильном пожаре на нефтебазе в Белгороде

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1 апреля 2022, 07:18 Источник: Telegram

Фото: телеграм-канал Baza.

На нефтебазе в Белгороде произошел сильный пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на место выехали все экстренные службы.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», - написал он.

Чуть позже он уточнил информацию: «Два человека пострадали, их жизням ничего не угрожает».

Как рассказало издание БЕЛ.ру, горит нефтебаза в районе Крейда на юго-востоке города. По сообщению официальных властей, началось расселение жителей близлежащих улиц в более безопасное место. В районе находится множество жилых домов и социальных объектов.

Информация о причинах пожара пока не сообщается.

Ранее, 29 марта Гладков сообщал о взрыве в районе села Красный Октябрь Белгородской области.