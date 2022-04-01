Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сильном пожаре на нефтебазе в Белгороде

На нефтебазе в Белгороде произошел сильный пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на место выехали все экстренные службы.
«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», - написал он.
Чуть позже он уточнил информацию: «Два человека пострадали, их жизням ничего не угрожает».
Как рассказало издание БЕЛ.ру, горит нефтебаза в районе Крейда на юго-востоке города. По сообщению официальных властей, началось расселение жителей близлежащих улиц в более безопасное место. В районе находится множество жилых домов и социальных объектов.
Информация о причинах пожара пока не сообщается.
Ранее, 29 марта Гладков сообщал о взрыве в районе села Красный Октябрь Белгородской области.