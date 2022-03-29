В Белгородской области прогремел взрыв

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29 марта 2022, 22:24 Источник: Telegram

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Вечером во вторник, 29 марта, стало известно, что в районе села Красный Октябрь, которое находится в Белгородской области, произошел взрыв. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно последней информации, жертв и пострадавших в результате взрыва среди жителей нет. Кроме того, на территории поселка не зафиксировано разрушений.

Вячеслав Гладков отметил, что глава села Красный Октябрь в настоящий момент находится на месте происшествия, где работают сотрудники экстренных служб. О причине случившегося глава Белгородской области пообещал рассказать позже.