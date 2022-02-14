В челябинском зоопарке новое ЧП: погиб рысенок

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

14 февраля 2022, 13:23 Анна Семенова

Аид был всеобщим любимцем. Фото: челябинский зоопарк

Подробности появились в соцсетях.

В зоопарке Челябинска вновь не самые лучшие дни. Беды так и сыплются на сотрудников. В сентябре прошлого года два гуся и два лебедя скончались от птичьего гриппа, занесенного перелетными птицами. В октябре всех взбудоражила история с отравлением бурых мишек, Степан и Маша погибли от сильнейшего отравления. В декабре после долгой болезни умер лев Ричард.

И вот новая трагедия. 11 февраля не стало молодого рысенка Аида. Малыши Зевс и Аид родились 21 мая прошлого года в семье рысей Персея и Полины. Это первый помет в челябинском зоопарке и крохи сразу стали всеобщими любимцами.

Как сообщили в социальных сетях сотрудники зоопарка, Аид с первых дней был очень любопытным, ему нравились новые игрушки, он с интересом наблюдал за посетителями и соседями по вольерам.

И так случилось, что любознательность стала для него роковой. Он пробрался на территорию снежного барса… Травмы, которые получил рысенок, оказались несовместимыми с жизнью.

В СМИ тут же замелькали заголовки о том, что работник зоопарка не закрыл вольер.

- Ведется служебное расследование, все обстоятельства выясняются, - написали в официальной группе зоопарка. - Для нас это невосполнимая утрата. Просим не спешить с выводами и с уважением относиться к чувствам сотрудников.