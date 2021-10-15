В Челябинске из-за отравления мишек в зоопарке завели уголовное дело

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15 октября 2021, 15:39 Анна Семенова

Двух медведей не удалось спасти. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Полиция сообщила, что у них есть подозреваемый.

Смерть бурых медведей в челябинском зоопарке стала настоящим шоком для всех горожан. Степан и Маша погибли от сильнейшего отравления. Еще одна медведица Бусинка и гималайский мишка Харитон чудом выкарабкались благодаря стараниям ветеринаров.

Ужаснули и результаты экспертизы: кто-то подкинул животным отраву. Вскоре появилось и неопровержимое доказательство этому – на территории зоопарка нашли сумку с вареным мясом и фаршем.

Сегодня, 15 октября, полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных».

В органах сообщают, что установлен и предполагаемый подозреваемый. Это 32-летний челябинец. Сейчас с ним работают следователи.

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