В челябинском зоопарке умер лев

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6 декабря 2021, 11:31 Анна Семенова

Фото: vk.com/chelzoopark

Ричард был одним из самых старых жителей зверинца и болел.

В Челябинском зоопарке теперь тихо. Громкого рыка всеми любимого льва больше не слышно. Ричарда не стало вчера, 5 декабря. Он был долгожителем, недавно царю зверей исполнилось 20 лет. Несколько лет назад он потерял свою львицу Викторию, она скончалась в возрасте 17 лет от спондилоартроза. Потом болеть стал и сам Ричард. Ветеринары делали все возможное, чтобы поддержать его, но, увы, старость им победить не удалось.

Сотрудники зоопарка выложили в соцсети последнее профессиональное фото любимого льва в память о нем.

Всем, кто хочет посетить зоопарк, напоминаем, что он работает по зимнему графику, с понедельника по четверг до 18:00, в пятницу, субботу и воскресенье – до 19:00. Кассы закрываются на час раньше.







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