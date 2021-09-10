Два гуся и два лебедя скончались в челябинском зоопарке от птичьего гриппа

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10 сентября 2021, 09:42 Анна Семенова

Эти красавцы из челябинского зоопарка стали жертвой вируса. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама\

Скорее всего, вирус занесли перелетные птицы.

Осень – сложный период не только для людей, но и для зверей и птиц. Вирусы, которые начинают активно циркулировать в воздухе, опасны для всего живого. Стало известно, что за несколько дней в челябинском зоопарке от птичьего гриппа скончались четыре птицы: два гуся и два лебедя-шипуна.

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», в четверг, 9 сентября, экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы», а также «Хищные птицы» закрыли на карантин. Не работает контактный зоопарк, закрыт вольер со страусами. В зоопарке дезинфицируют все помещения и территорию. Пернатых готовят к вакцинации.

Вирус могли занести перелетные птицы, ведь вольеры открыты и попасть туда может любой крылатый. Сейчас всех оставшихся птиц перевели в закрытые помещения, за их здоровьем внимательно следят. Также сообщается, что сотрудники зоопарка чувствуют себя хорошо.

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