На дне Курильского озера обнаружили тела трех погибших человек, в том числе пилота, при крушении Ми-8

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14 августа 2021, 09:59

фото с места происшествия, Russian Emergencies Ministry/Globallookpress.com

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели обнаружили тела трех погибших на дне Курильского озера недалеко от упавшего в четверг, 12 августа, вертолета Ми-8. Корпус воздушного судна находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

«На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток»,- пояснил глава региона.

Солодов отметил, что поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника и Камчатского края.

В МЧС уточнили, что корпус затонувшего вертолета удалось найти с помощью глубоководного аппарата. Также продолжается ликвидация последствий крушения Ми-8.

В пятницу СК РФ сообщил, что на месте падения вертолета на Камчатке было найдено тело одной пассажирки.

Напомним, что на борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Вертолет следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро. Выживший турист рассказал об ощущениях после крушения.

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