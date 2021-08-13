На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли тело пассажирки

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 августа 2021, 10:48 Источник: СК РФ

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В пятницу, 13 августа, на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке было найдено тело пассажирки. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в Следственном комитете Российской Федерации.

Ранее стало известно, что вертолет был найден на дне озера на глубине 110 метров. В настоящий момент изучается техническая возможность извлечения летательного аппарата из воды.

Напомним, накануне вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 туристов и три члена экипажа, упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Восемь человек выжили, двое из них сейчас находятся в реанимации. Четверо не пострадали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости