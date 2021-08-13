В озере на Камчатке обнаружили потерпевший крушение вертолет Ми-8

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 августа 2021, 09:55 Источник: Россия 24

водолазы, pixabay.com

Вертолет, упавший ранее в озеро на Камчатке, был обнаружен на дне на глубине 110-111 метров. Соответствующую информацию предоставил утром в пятницу, 13 августа, губернатор Владимир Солодов.

По словам губернатора Камчатского края, несколько минут назад он получил данные о том, что вертолет был найден на дне озера на глубине 110-111 метров. Подчеркивается, что у летательного аппарата отломан хвост, а остальной корпус уцелел.

В настоящий момент на месте инцидента работают специалисты, которые определяют тактику проведения работ по осмотру вертолета и его подъему на сушу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости