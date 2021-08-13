Семьям погибших при падении вертолета Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

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13 августа 2021, 09:13 Источник: РИА "Новости"

рубли, Natalya Loginova/Russian Look

Семьям погибших пассажиров и пилота вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, а также пострадавшим пассажирам страховая компания выплатит компенсации в размере двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту воздушного судна в момент происшествия находились три члена экипажа и тринадцать пассажиров, в частности, ребенок. Выжили восемь человек.

Подчеркивается, что члены экипажа и пассажиры вертолета были застрахованы. Семьям погибших в результате аварии выплатят по 2 025 000 рублей. Пострадавшим в ходе случившегося пассажирам будет выплачено по 2 миллиона рублей.

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