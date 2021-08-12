Среди спасённых на Камчатке при крушении вертолёта Ми-8 - экономист, телеведущий Николай Корженевский

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12 августа 2021, 11:30

фото: kamgov.ru

Среди спасённых на Камчатке при крушении и падении вертолёта Ми-8 в Курильское озеро - экономист, телеведущий Николай Корженевский. Он выжил, - сообщает со ссылкой на экстренные службы Камчатского края РИА Новости.

На борту вертолёта, упавшего в четверг утром в озеро, находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и три члена экипажа.

Николай Корженевский ведет программу "Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия-24". Ранее он был автором передачи "Рынки" на РБК ТВ.

По информации Фонда "Росконгресс", Корженевский получил степень магистра в Высшей Школе Экономики, стажировался в Стэнфордском Университете (США). Работал в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка.

Выживший в авиапроисшествии турист из Петербурга Виктор Стрелкин рассказал о проведении поисково-спасательной операции.

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