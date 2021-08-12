Пассажир упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8 рассказал о крушении: «Вода была холодная. Вокруг барахтались люди»

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12 августа 2021, 10:39

фото с места происшествия, сайт правительства Камчатского края

Выживший пассажир-турист упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8 рассказал об ощущениях после крушения. Виктор Стрелкин прилетел в Камчатский край из Санкт-Петербурга во вторник, 10 июля.

«Во время полёта из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолёта я спал, поэтому произошедшее ощутил только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой», - вспоминает мужчина.

Стрелкин отметил, что поднимался наверх через распахнутую дверь кабины пилота. По словам туриста, глубина, с которой он всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров. Спастись из затонувшего вертолёта удалось благодаря чёткому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия, пояснил собеседник.

«Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь», - поделился Виктор.

Его достали из воды первым и поместили в лодку. Затем спасли гида, второго пилота и механика. По словам очевидцев, второй пилот вылетел из кабины вертолета вместе с креслом. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали тёплое питьё и оказали необходимую медицинскую помощь, уточнил мужчина.

«Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолёта. После того, как услышали «хлопок» сразу же сели в лодки и начали плыть к нам и спасли», - цитирует его слова пресс-служба правительства Камчатского края.

Напомним, что вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро, упал в четверг на территории Кроноцкого заповедника. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. По данным регионального МЧС, восемь человек спаслись, четырех пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу.

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