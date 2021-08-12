Глава Камчатского края сообщил о привлечении роботов к поискам обломком упавшего в Курильское озеро Ми-8

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12 августа 2021, 09:59

фото с места происшествия, сайт правительства Камчатского края

Глава Камчатского края Владимир Солодов рассказал подробности о поисково-спасательной операции пассажиров упавшего в Курильское озеро вертолёта Ми-8. Инцидент произошел утром в четверг, 12 августа.

На борту вертолета, следовавшего по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро, находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. По данным регионального МЧС, восемь человек спаслись, четырех пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу. Главврач медучреждения Андрей Кисляков уточнил ,что два человека лежат в реанимации.



«Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием», - пояснил губернатор.

Солодов отметил, что военные направят на место крушения подводные роботизированные аппараты. Устройства могут помочь в поисках обломков и пропавших. По его словам, роботы будут обследовать дно Курильского озера.

Ранее сообщалось, что упавший вертолёт Ми-8 принадлежит компании депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина.

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