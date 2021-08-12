Главврач Камчатской краевой больницы Андрей Кисляков рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ми-8

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12 августа 2021, 09:42 Источник: Камчатский край

фото: pixabay.com

Четырёх пострадавших в результате крушения вертолёта МИ-8 в четверг доставили в Камчатскую краевую больницу. Главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков рассказал, что все пострадавшие – молодые люди. Двое из них находятся в реанимационном отделении.

По словам главврача, один пациент находится в тяжелом состоянии, У него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Хирурги проводят операцию, чтобы спасти ему ногу. Также у этого пациента ушиб грудной клетки и шок 2-3 степени.

У второго пострадавшего, находящегося в реанимации, тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка. Ему также оказывается помощь. Ещё один из пострадавших будет на амбулаторном лечении – у него легкие травмы и ушиб кисти. По словам Кислякова, у четвёртой пострадавшей подозрения на закрытую черепно-мозговую травму. Проводится её обследование.

В правительстве Камчатского края сообщили, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

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