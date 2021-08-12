В МЧС объяснили, что водолазы из-за своего оборудования не смогли спуститься к утонувшему в озере на Камчатке вертолёту Ми-8

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12 августа 2021, 07:34 Источник: Сайт правительства Камчатского края

kamgov.ru

В МЧС объяснили, что водолазы из-за оборудования не смогли спуститься к утонувшему в Курильском озере на Камчатке вертолёту Ми-8. Сейчас известно, что девять человек спасены. Пострадавших доставляют в Петропавловск-Камчатский.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, сотрудники водолазной службы, которые прибыли к месту падения вертолета, имеют оборудование для спусков на глубину не более 20 метров, но Ми-8 лежит на глубине более 100 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края, - сообщает РИА Новости.

В четверг, 12 августа, вертолёт Ми-8, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро, упал на территории Южно-Камчатского заказника в Курильское озеро.

Сотрудники заповедника услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолёта на лодках для спасения пассажиров.

На борту вертолёта, принадлежащего авиакомпании "Витязь-Аэро", находились 13 пассажиров-туристы и три члена экипажа.

Под руководством Владимира Солодова при правительстве Камчатского края создан оперативный штаб по ликвидации последствий жёсткой посадки вертолёта. Губернатор вылетел на место происшествия вместе с сотрудниками МЧС и санавиации.

Упавший вертолёт Ми-8 принадлежит компании депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина.

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