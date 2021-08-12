На Камчатке вертолёт, принадлежавший компании депутата Редькина, с людьми на борту упал в Курильское озеро

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12 августа 2021, 07:10 Источник: РИА Новости

Фото с сайта kamgov.ru

На Камчатке в четверг вертолёт Ми-8, принадлежавший компании депутата заксобрания Камчатского края Редькина, с людьми на борту упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Восемь человек спасены, их доставляют в Петропавловск-Камчатский. По последним данным ТАСС, выжили девять человек.

Люди могут оставаться в воздушном судне. По данным СКР, на борту Ми-8 компании "Витязь-Аэро", находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов, - передаёт RT.

Игорь Редькин, по данным портала СБИС, является совладельцем около 50 % авиакомпании "Витязь-Аэро". Совладельцами также являются Игорь Евтушок и Де Ен Тяк, они контролируют по 17% акций. Редькин также контролирует 50% ООО "Вертолеты Камчатки", которая занимается перевозками пассажиров и грузов, - сообщает РИА Новости.

Во вторник Редькин рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Депутата отправили под домашний арест. Погиб 30-летний мужчина.

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