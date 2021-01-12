Арестован водитель грузовика, въехавшего в колонну военных автобусов
12 января 2021, 18:41[ «Аргументы Недели» ]
В Красногорске сегодня, 12 января местный городской суд отправил под арест на два месяца шофера Ивана Гаврикова, который на грузовике врезался в колонну автобусов с военными.
Представителей СМИ в зал заседаний не пустили: судья Светлана Зарецкая разрешила присутствовать только родственникам подозреваемого. Журналисты сообщают, что Гаврикоу в суде стало плохо, поднялось давление. Приехавшие врачи дали ему лекарство и заседание продолжилось.
Напомним, ДТП произошло вчера днем на Новорижском шоссе под Москвой. В результате аварии погибли четверо человек, много пострадавших.
Водитель самосвала, врезавшегося в автобусы с солдатами в Подмосковье, не признает вину. 26-летний Иван Гавриков, практически не пострадал. Он заявил, что отвлекся, протирая стекло. Как сообщают СМИ, за последнее время у мужчины около 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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