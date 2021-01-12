Водитель самосвала, врезавшегося в автобусы с солдатами в Подмосковье, не признает вину
12 января 2021, 09:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Задержанный водитель самосвала, наехавшего на колонну автобусов Минобороны с призывниками-срочниками и офицерами в Московской области, не признает вину. Самосвал въехал в четыре военных автобуса в понедельник, 11 января, днем на трассе М-9 на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово.
В результате ДТП погибли четверо военнослужащих. По последним данным, 50 человек пострадали. 16 человек госпитализированы в госпиталь имени Вишневского и находятся в тяжелом состоянии.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил минувшей ночью, что водитель самосвала не признает свою вину, объясняя свое мнение тем, что военные не обеспечили безопасность прохождения специализированной колонны.
Водитель самосвала 26-летний Иван Гавриков в результате ДТП получил сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника, - сообщает Лайф. По данным СМИ, за последнее время у мужчины около 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
По предварительным данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", которая занимается подготовкой водителей для Минобороны, - сообщает М24. В салоне автобусов были призывники-срочники и несколько командиров, служащих по контракту.
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