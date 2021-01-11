Министерство обороны сообщило о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком в Подмосковье

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11 января 2021, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

клиника, фото: pixabay.com

Сорок два военнослужащих получили различные травмы в результате ДТП в Подмосковье, один человек находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Всех пострадавших осмотрели высококвалифицированные медики Центрального военного клинического госпиталя Минобороны. Им оказывается полный комплекс медпомощи.

У большинства военных ушибы, ссадины и переломы.

Серьезное ДТП произошло сегодня на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово. Самосвал врезался в колонну военных автобусов. Что известно о водителе самосвала, въехавшего в колонну военных автобусов в Подмосковье.