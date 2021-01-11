Что известно о водителе самосвала, въехавшего в колонну военных автобусов в Подмосковье

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11 января 2021, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV, ТАСС

ДТП в Подмосковье, фото: соцсети

Водитель грузовика, 26-летний Иван Гавриков, практически не пострадал. Он заявил, что отвлекся, протирая стекло. Как сообщают СМИ, за последнее время у мужчины около 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В момент ДТП Иван был трезв.

Также сообщается, что водитель самосвала, врезавшегося в военные автобусы на Новорижском шоссе, арендовал грузовик у компании ООО «Триумф ВНВ». Об этом рассказала генеральный директор компании Наталья Попович. По ее словам, водитель занимался какими-то частными заказами.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области возбуждено уголовное дело.