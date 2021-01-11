Водитель самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны, задержан
11 января 2021, 18:48[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции задержали водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе в Подмосковье. Проверяется, был ли он пьян,а также имел ли все необходимые документы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что из-за ДТП на пять километров затруднено движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы. По последним данным, в результате аварии пострадал 41 человек, погибли четверо.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.