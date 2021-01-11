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Водитель самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны, задержан

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Водитель самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны, задержан
ДТП, фото: соцсети

Сотрудники полиции задержали водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов Минобороны на Новорижском шоссе в Подмосковье. Проверяется, был ли он пьян,а также имел ли все необходимые документы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что из-за ДТП на пять километров затруднено движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы. По последним данным, в результате аварии пострадал 41 человек, погибли четверо.

НС

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