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В Подмосковье произошло ДТП с грузовиком и военными автобусами, есть погибшие

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье произошло ДТП с грузовиком и военными автобусами, есть погибшие
ДТП в Подмосковье, Фото: Telegram-канал Говорит Москва

Серьезное ДТП произошло сегодня на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово. Самосвал врезался в колонну военных автобусов, по предварительным данным, четыре человека погибли, шесть пострадали.

Водитель самосвала не справился с управлением и протаранил колонну из четырех автобусов, которые остановились на обочине из-за поломки. Telegram-канал Mash сообщил, что автобусы принадлежат учебному центру одной из военных частей, он занимается подготовкой водителей для Министерства обороны.

НС

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