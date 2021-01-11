В Подмосковье произошло ДТП с грузовиком и военными автобусами, есть погибшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 января 2021, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП в Подмосковье, Фото: Telegram-канал Говорит Москва

Серьезное ДТП произошло сегодня на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово. Самосвал врезался в колонну военных автобусов, по предварительным данным, четыре человека погибли, шесть пострадали.

Водитель самосвала не справился с управлением и протаранил колонну из четырех автобусов, которые остановились на обочине из-за поломки. Telegram-канал Mash сообщил, что автобусы принадлежат учебному центру одной из военных частей, он занимается подготовкой водителей для Министерства обороны.