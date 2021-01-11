В Подмосковье произошло ДТП с грузовиком и военными автобусами, есть погибшие
11 января 2021, 16:24[ «Аргументы Недели» ]
Серьезное ДТП произошло сегодня на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово. Самосвал врезался в колонну военных автобусов, по предварительным данным, четыре человека погибли, шесть пострадали.
Водитель самосвала не справился с управлением и протаранил колонну из четырех автобусов, которые остановились на обочине из-за поломки. Telegram-канал Mash сообщил, что автобусы принадлежат учебному центру одной из военных частей, он занимается подготовкой водителей для Министерства обороны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.