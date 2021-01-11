Число пострадавших в ДТП с микроавтобусами в Башкирии увеличилось до 16 человек

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11 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Салаватском районе Башкирии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских микроавтобусов. Количество пострадавших в результате аварии увеличилось до 16 человек.

Представитель экстренных служб уточнил, что ДТП случилось накануне в 10 километрах севернее населенного пункта Татарский Малояз на 35-ом километре автодороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит. Жертвами аварии стали шестилетний мальчик и 14-летняя девочка.

Уточняется, что 12 человек, среди которых четверо детей, были доставлены в лечебные учреждения. Еще четырем травмированным гражданам медицинская помощь была оказана амбулаторно.