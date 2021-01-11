Число пострадавших в ДТП с микроавтобусами в Башкирии увеличилось до 16 человек
11 января 2021, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Салаватском районе Башкирии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских микроавтобусов. Количество пострадавших в результате аварии увеличилось до 16 человек.
Представитель экстренных служб уточнил, что ДТП случилось накануне в 10 километрах севернее населенного пункта Татарский Малояз на 35-ом километре автодороги регионального значения Кропачево – Месягутово – Ачит. Жертвами аварии стали шестилетний мальчик и 14-летняя девочка.
Уточняется, что 12 человек, среди которых четверо детей, были доставлены в лечебные учреждения. Еще четырем травмированным гражданам медицинская помощь была оказана амбулаторно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.