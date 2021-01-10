МЧС опубликовало список погибших и пострадавших при столкновении автобусов в Салаватском районе Башкирии

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10 января 2021, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 02.mchs.gov.ru, gtrk.tv

фото с места ДТП с сайта МЧС

В Башкирии в крупном ДТП в Салаватском районе в воскресенье, 10 января, погибли два человека, 11 человек пострадали. МЧС опубликовало список погибших и пострадавших. В ведомстве уточнили, что погибли двое несовершеннолетних детей - 2014 и 2007 годов рождения.

На сайте МЧС сообщается, что в 14:05 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о ДТП на 35 км автодороги регионального значения "Кропачёва-Месягутово-Ачит" рядом с н.п. Татарский Малояз с участием четырех автомобилей - "Лада Гранта", грузовой "Газели" и двух микроавтобусов "Форд Транзит". Микроавтобусы следовали по одному маршруту "Уфа - Большеустикинское - Уфа", но во встречном направлении. В салоне каждого микроавтобуса находилось по 18 человек, в том числе по водителю и 17 пассажиров (в том числе 2 детей).



Два ребенка — девочки 2003 и 2006 годов рождения – в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении Малоязовской больницы. Еще два ребенка (2006 и 2008 г.р.) и семь взрослых (6 мужчин и 1 женщина) госпитализированы в Месягутовскую ЦРБ.

С родственниками погибших и пострадавшими работают психологи.

Для оказания психологической помощи пострадавшим в лечебном учреждении направлены психологи.