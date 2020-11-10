Владимир Путин назвал имена членов экипажа сбитого над Арменией вертолета

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10 ноября 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и руководителями предприятий ОПК назвал имена погибших членов экипажа вертолёта Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении.

Это Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич.

Участники оборонного совещания у главы государства в Сочи почтили минутой молчания память погибших летчиков вертолета Ми-24.

Владимир Путина пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему летчику-оператору, штурману звена.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что российский вертолет Ми-24 сбит случайно. Два члена экипажа погибли. МИД РФ сообщил, что Азербайджан проведет оперативное расследование по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 над Арменией и накажет всех виновных. Главы Генпрокуратур России и Азербайджана обсудили ход расследования дела о сбитом вертолете.