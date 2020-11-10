Главы Генпрокуратур России и Азербайджана обсудили ход расследования дела о сбитом вертолете
10 ноября 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Генеральные прокуроры России и Азербайджана в ходе телефонного разговора подтвердили намерение о взаимодействии для выяснения обстоятельств инцидента со сбитым российским вертолетом.
Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев уведомил российского коллегу о принимаемых мерах по расследованию уголовного дела.
Сообщается, что Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью двух членов экипажа, а также уведомил главу российского надзорного ведомства Игоря Краснова о предпринимаемых действиях в рамках возбужденного на территории Азербайджана уголовного дела.
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