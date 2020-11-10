Главы Генпрокуратур России и Азербайджана обсудили ход расследования дела о сбитом вертолете

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10 ноября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Генпрокуратура. Фото: сайт Генпрокуратуры РФ

Генеральные прокуроры России и Азербайджана в ходе телефонного разговора подтвердили намерение о взаимодействии для выяснения обстоятельств инцидента со сбитым российским вертолетом.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев уведомил российского коллегу о принимаемых мерах по расследованию уголовного дела.

Сообщается, что Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью двух членов экипажа, а также уведомил главу российского надзорного ведомства Игоря Краснова о предпринимаемых действиях в рамках возбужденного на территории Азербайджана уголовного дела.