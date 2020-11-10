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МИД РФ оценил признание Азербайджаном вины за сбитый вертолет Ми-24

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ оценил признание Азербайджаном вины за сбитый вертолет Ми-24
фото: здание МИД РФ, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

МИД РФ сообщил, что Азербайджан проведет оперативное расследование по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 над Арменией и накажет всех виновных.

«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», - пояснили в ведомстве. 

Ранее МИД Азербайджана заявил, что российский вертолет Ми-24 сбит случайно. В Баку отметили, что вертолет летел в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО.  

В результате падения воздушного судна погибли два члена экипажа, один член экипажа пострадал.

БА

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