МИД РФ оценил признание Азербайджаном вины за сбитый вертолет Ми-24
10 ноября 2020, 07:36[ «Аргументы Недели» ]
МИД РФ сообщил, что Азербайджан проведет оперативное расследование по инциденту со сбитым российским вертолетом Ми-24 над Арменией и накажет всех виновных.
«Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны», - пояснили в ведомстве.
Ранее МИД Азербайджана заявил, что российский вертолет Ми-24 сбит случайно. В Баку отметили, что вертолет летел в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО.
В результате падения воздушного судна погибли два члена экипажа, один член экипажа пострадал.
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