Российский военный вертолет подбит над территорией Армении близ границы с Нахичеванью

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9 ноября 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.