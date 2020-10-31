Студент из Челябинска рассказал о взрыве в местной поликлинике: «В близлежащих зданиях выбиты окна»
31 октября 2020, 14:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Студент Андрей Шунайлов рассказал о возгорании и взрыве кислородного баллона в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска. Инцидент произошёл в субботу, 31 октября.
«Во всех близлежащих зданиях выбиты окна. Взрыв был сильный. В общем-то, очень похоже на взрыв баллона либо с кислородом, либо взрыв газа - в небольшом объеме», - поделился он.
Шунайлов отметил, что в момент инцидента находился на занятиях и почувствовал, что здание «тряхнуло». По его словам, после происшествия все очевидцы быстро разошлись по домам, позволив специалистам работать.
«После метеорита это не так уж и страшно», - уточнил он.
СМИ опубликовали видео момента взрыва в челябинской поликлинике. Названа предварительная причина происшествия.
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