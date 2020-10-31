В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Челябинске, возможно, есть погибшие

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31 октября 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: машина скорой помощи, Иван Макеев/globallookpress.com

Начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко назвал предварительную причину взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, который произошел в субботу, 31 октября.

«Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации», - пояснил он.

Отмечается, что взрыв кислородных баллонов произошел утром, около 11.30 (по местному времени). Пациентов эвакуировали и распределили по больницам. Всего - 158 человек.

Кроме того, источник в экстренных службах сообщил о двух погибших ковидного госпиталя, они были отключены от кислородной поддержки из-за пожара и взрыва. При поступлении в больницу находились в тяжелом состоянии. Однако пресс-секретарь регионального Минздрава отметила, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.