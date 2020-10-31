В МЧС сообщили подробности взрыва в челябинской поликлинике

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31 октября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: МЧС, EMERCOM of Russia/globallookpress.com

Источник в экстренных службах сообщил, что пожар в поликлинике городской больницы №2 Челябинска, где произошел взрыв, локализован. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

«В результате возгорания произошёл взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. На месте работают пожарные, МЧС», - пояснили в ведомстве.

Повреждены два этажа больницы для зараженных коронавирусом. Из медучреждения срочно вывозят пациентов. Также взрыв задел соседние жилые дома. Инцидент произошел около 11.30 (по местному времени).

«Тяжелых пациентов увозят бригады скорой помощи и реанимационные бригады. Задействовано 16 бригад ... Три реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ №3», - уточнили в мэрии.



Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании студенческой поликлиники, расположенной на проспекте Ленина в Челябинске.