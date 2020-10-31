В челябинской студенческой поликлинике произошёл пожар со взрывом
31 октября 2020, 10:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: 1obl.ru
В субботу, 31 октября, в здании студенческой поликлиники, расположенной на проспекте Ленина в Челябинске, произошёл взрыв. Об этом сообщили очевидцы. Факт пожара подтвердили в региональном ГУ МВД и МЧС, однако точной информации пока о происшествии нет.
«Пожар в здании. Сначала услышал громкий хлопок, потом повалил сильный дым. На месте работают пять пожарных машин и автомобиль скорой помощи», - рассказал один из местных жителей.
По словам другого собеседника, ударная волна была такой силы, что выбила стёкла общежития.
Спасатели проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия. Количество пострадавших или погибших пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что мать четверых детей, скончавшихся при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги.
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