Маму погибших при пожаре в Кировской области детей нашли у подруги

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 октября 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пожар. Фото: pixabay.com

Мать четверых детей, скончавшихся при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади девять квадратных метров. Погибли четверо детей от восьми месяцев до четырех лет. Дети были дома одни.

Позже маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла.

Ранее сообщалось: врач Ломакин сообщил о реакции пожилых людей на вакцину «Спутник V».