Маму погибших при пожаре в Кировской области детей нашли у подруги
31 октября 2020, 09:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Мать четверых детей, скончавшихся при пожаре в деревне в Кировской области, обнаружили у подруги. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Информация о том, что в деревне Ложкари Юрьянского района на улице Исаковская произошло возгорание в многоквартирном жилом доме, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 18.20. В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади девять квадратных метров. Погибли четверо детей от восьми месяцев до четырех лет. Дети были дома одни.
Позже маму погибших детей нашли у подруги. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла.
Ранее сообщалось: врач Ломакин сообщил о реакции пожилых людей на вакцину «Спутник V».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.