Опубликовано видео момента взрыва в челябинской поликлинике

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31 октября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

фото: машина скорой помощи, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен момент взрыва в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Инцидент произошел около 11.30 (по местному времени).

На ролике видно, что возгорание началось на первом этаже здания, оттуда поднимается огромный столб дыма и сыплются искры. Внезапно пламя увеличивается, и происходит взрыв.

Ранее сообщалось, что взорвалась кислородная станция в госпитале для коронавирусных больных на базе ГКБ№2. Пациентов постепенно эвакуируют. Повреждены два этажа больницы и соседние дома.

Огонь на площади 150 кв. м локализован. На месте работают сотрудники скорой помощи, МЧС и полиция. Пострадавших и погибших нет.