Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 октября 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

танкер, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали запись переговоров экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами сразу после аварии. Инцидент произошел в субботу, 24 октября.

«За бортом, предположительно, оказались три человека. Произошел взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа», - говорит один из членов экипажа.

Он отметил, что полностью потеряно управление судном.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на нефтяном танкере, шедшем под российским флагом в акватории Азовского моря. На судне находились 13 человек, 10 членов экипажа спасены, трое оказались за бортом. Предварительно произошёл взрыв остаточных паров топлива.