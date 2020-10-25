Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
25 октября 2020, 10:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
СМИ опубликовали запись переговоров экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами сразу после аварии. Инцидент произошел в субботу, 24 октября.
«За бортом, предположительно, оказались три человека. Произошел взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа», - говорит один из членов экипажа.
Он отметил, что полностью потеряно управление судном.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на нефтяном танкере, шедшем под российским флагом в акватории Азовского моря. На судне находились 13 человек, 10 членов экипажа спасены, трое оказались за бортом. Предварительно произошёл взрыв остаточных паров топлива.
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