Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
танкер, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали запись переговоров экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами сразу после аварии. Инцидент произошел в субботу, 24 октября.

«За бортом, предположительно, оказались три человека. Произошел взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа», - говорит один из членов экипажа.

Он отметил, что полностью потеряно управление судном.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на нефтяном танкере, шедшем под российским флагом в акватории Азовского моря. На судне находились 13 человек, 10 членов экипажа спасены, трое оказались за бортом. Предварительно произошёл взрыв остаточных паров топлива.

БА

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью