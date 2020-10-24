Стало известно состояние спасенных после взрыва на танкере в Азовском море

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24 октября 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

волна, фото: pixabay.com

Состояние десяти спасенных после взрыва на танкере в Азовском море, которые были эвакуированы на буксир "Сириус", удовлетворительное, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Экипаж танкера полностью состоит из россиян. Продолжаются поиски троих из них. Судам, проходящим через район Азовского моря или находившимся там на якорной стоянке, передана просьба помочь в поиске оказавшихся за бортом моряков, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Танкер "Генерал Ази Асланов" получил пробоины и накренился после взрыва.